Гранды Серии А поспорят с клубами АПЛ за Эн-Несири

Нападающий «Севильи» Гранды Юссеф Эн-Несири может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Андалусийцы заинтересованы в продлении контракта с марокканцем, однако у того могут появиться другие варианты продолжения карьеры. Если верить журналисту Экрему Конуру, за ситуацией с 26-летним форвардом следят итальянские «Ювентус» и «Милан», а также английские «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Текущий договор игрока рассчитан до середины 2025 года.

Юссеф Эн-Несири отметился 11 забитыми мячами в 29 поединках за «Севилью» во всех турнирах с начала нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.