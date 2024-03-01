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Гранды Серии А поспорят с клубами АПЛ за Эн-Несири слухи

01 Марта 2024 • 22:05 Комментировать
Лацио
0:0
Милан
1 3.45 X 3.30 2 2.25
1-й тайм

Нападающий «Севильи» Гранды Юссеф Эн-Несири может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Андалусийцы заинтересованы в продлении контракта с марокканцем, однако у того могут появиться другие варианты продолжения карьеры. Если верить журналисту Экрему Конуру, за ситуацией с 26-летним форвардом следят итальянские «Ювентус» и «Милан», а также английские «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Текущий договор игрока рассчитан до середины 2025 года.

Юссеф Эн-Несири отметился 11 забитыми мячами в 29 поединках за «Севилью» во всех турнирах с начала нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.

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Милан Ювентус Севилья Вулверхэмптон Вест Хэм Юссеф Эн-Несири трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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