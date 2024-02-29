Солтмурад Бакаев — о Кварацхелии: «Мне он как брат, ингуши и грузины близки»

Футболист «Родины» Солтмурад Бакаев поделился мнением о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Стоит напомнить, что игроки в одно время вместе представляли казанский «Рубин».

«Квара - приятнейший парень. Для меня он реально как брат: ингуши и грузины близки друг другу», - приводит слова хавбека издание Sport24.

Также Бакаев рассказал, что в Казани часто общался с Хвичей, так как он является очень воспитанным человеком.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за неаполитанцев 34 встречи, отличившись восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами.