Аллегри – о дисквалификации Погба: «Футбол потерял экстраординарного игрока»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал новость о дисквалификации полузащитника Поля Погба. Напомним, французского хавбека отстранили на 4 года из-за допинга.

«Дисквалификация Погба? Я отправил ему сообщение. Мне очень жаль, футбол потерял экстраординарного игрока. Сложно найти футболиста подобного уровня. Я не могу комментировать приговор, потому что для этого есть соответствующие органы», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что «Ювентус» начал переговоры с Погба по разрыву контракта. Поль вернулся в туринскую команду летом 2022 года на правах свободного агента, но с тех пор отыграл мало матчей из-за различных травм.