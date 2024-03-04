​«Наполи» выиграл у «Ювентуса» пять домашних матчей кряду - такого с клубом ещё не было

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата действующий чемпион «Наполи» напомнил о себе - команда обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. Как оказалось, для неаполитанцев это была пятая победа кряду в домашних стенах над «Ювентусом» - серия стартовала еще в 2020 году. В прошлом году, напомним, «Наполи» выиграл у «Ювентуса» со счетом 5:1 - именно после этого клубу начали прочить окончательную победу в чемпионате.

Такой продолжительной успешной серии против туринского гранда ранее с неаполитанским клубом еще не было. Любопытно, что в следующем туре «Наполи» сыграет против другого клуба из Турина - «Торино».