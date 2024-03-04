​Распадори: «Мы разгрузились ментально»

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата действующий чемпион «Наполи» напомнил о себе - команда обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. Нападающий неаполитанского клуба Джакомо Распадори прокомментировал итоги матча.

- Десять дней работы с новым тренером не прошли даром. Мы смогли решить многие из наших сложностей. С приходом нового тренера нам удалось разгрузиться ментально, перевернуть страницу, на которой было слишком много негатива. И я лично теперь лучше чувствую себя в центре, хотя это не значит, что я не могу играть на флангах, - цитирует слова Распадори calcionapoli.it.