«Ювентус» требует 60 миллионов евро за трансферную цель «Арсенала»

Туринский «Ювентус» требует солидную сумму компенсации за своего полузащитника, который интересен лондонскому «Арсеналу». Речь идёт о Кенане Йылдызе, которого, если верить изданию The Sun, «старая синьора» будет готова продать только за 60 миллионов евро.

Йылдыз ранее выступал за академию мюнхенской «Баварии», но не получил шанса заиграть в первой команде. За основной состав туринского «Ювентуса» 18-летний турок отыграл всего 3 матча в итальянской Серии А, где отметился двумя забитыми голами.

Ранее сообщалось, что летом молодого футболиста хочет купить лондонский «Арсенал».