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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» установил солидный ценник на перспективного Суле слухи

28 Февраля 2024 • 23:29 Комментировать
Фрозиноне
...
Лечче
03.03 17:00

Нападающий «Ювентуса» Матиас Суле может быть продан за крупную сумму в летнее трансферное окно.

Аргентинец проводит текущий сезон во «Фрозиноне», цвета которого представляет на правах аренды. Летом форвард вернётся в расположение «Ювентуса», но его будущее в туринском клубе остаётся неопределённым. На 20-летнего игрока есть спрос, чем может воспользоваться руководство «бьянконери»: по данным Tuttosport, за восходящую звезду хотят выручить порядка 40-50 млн евро. При этом футболист вполне может получить шанс в основном составе «старой синьоры», если приемлемые предложения так и не поступят.

В активе Матиаса Суле десять забитых мячей и две голевые передачи в 24 матчах нынешнего розыгрыша Серии А.

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