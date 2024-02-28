Нападающий «Ювентуса» Матиас Суле может быть продан за крупную сумму в летнее трансферное окно.

Аргентинец проводит текущий сезон во «Фрозиноне», цвета которого представляет на правах аренды. Летом форвард вернётся в расположение «Ювентуса», но его будущее в туринском клубе остаётся неопределённым. На 20-летнего игрока есть спрос, чем может воспользоваться руководство «бьянконери»: по данным Tuttosport, за восходящую звезду хотят выручить порядка 40-50 млн евро. При этом футболист вполне может получить шанс в основном составе «старой синьоры», если приемлемые предложения так и не поступят.

В активе Матиаса Суле десять забитых мячей и две голевые передачи в 24 матчах нынешнего розыгрыша Серии А.