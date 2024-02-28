«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда

Лондонский «Арсенал» продолжает заниматься поисками нового нападающего. По информации от Mail Sport, «канониры» рассматривают четырёх кандидатов на позицию форварда.

В шорт-лист команды Микеля Артеты входят такие исполнители, как Виктор Осимхен из «Наполи», Айвен Тони из «Брентфорда», Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга» и Джошуа Зиркзее из итальянской «Болоньи». Приоритетного кандидата «Арсенал» ещё не определил.

Ранее сообщалось, что за исключением Зиркзее, три остальных игрока из шорт-листа «Арсенала »летом будут стоить в районе 100 миллионов евро. «Канониры» не хотят тратить столь большие деньги на трансфер одного игрока.