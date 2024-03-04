​Кальцона: «Мы послали всем чёткий сигнал»

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата действующий чемпион «Наполи» напомнил о себе - команда обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. Наставник «Наполи» Франческо Кальцона заявил, что победа стала четким сигналом для всех о том, что чемпионский клуб возвращается, вопреки всем предыдущим неудачам.

- Выиграв, мы подали всем четкий сигнал. Ребята играют так, потому что хотят играть вместе. Конечно, еще много работы впереди. Осимхен и Кварацхелия - наши ключевые игроки. Сейчас они снова играют на своем привычном уровне, - цитирует слова наставника «Наполи» calcionapoli.it.