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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» де Лаурентис рассказал, какая сумма отступных прописана в контракте Осимхена

29 Февраля 2024 • 23:19 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
03.03 22:45

Аурелио де Лаурентис, президент «Наполи», высказался об игроке команды Викторе Осимхене, который, по сообщениям СМИ, хочет покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно.

«Могу подтвердить, что в его контракте прописана сумма выкупа, очень высокая», - приводит слова руководителя известный журналист Фабрицио Романо.

Также глава клуба отметил, что трудно удерживать футболистов, когда с предложением приходят европейские топ-команды, обладающие практически неограниченным бюджетом.

Добавим, что в нынешнем сезоне нигериец провёл 21 встречу за неаполитанцев, отличившись 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами. Действующее соглашение 25-летнего форварда с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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