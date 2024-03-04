​«Кто не скачет, тот... туринец» - де Лаурентис попрыгал с тифози «Наполи» после гола Кварацхелии

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата действующий чемпион «Наполи» напомнил о себе - команда обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. На трибунах, разумеется, находился и Аурелио де Лаурентис, президент неаполитанского клуба.

После того, как грузинский нападающий Хвича Кварацхелия забил первый гол в матче, тифози «Наполи» решили исполнить свой коронный номер - песню-кричалку из слов «кто не скачет, тот мос...», простите, «туринец». Телекамера выхватила в это время находившегося в VIP-ложе де Лаурентиса, который забавно подпрыгивал на своем кресле, подавая пример окружающим.

В следующем матче итальянского чемпионата «Наполи» сыграет с «Торино».