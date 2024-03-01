Игрок «Наполи» Линдстрём: «В детстве я болел за «Ливерпуль» и восхищался Джеррардом»

Полузащитник «Наполи» Йеспер Линдстрём вспомнил, как вдохновлялся игрой Стивена Джеррарда.

Летом прошлого года 24-летний футболист перебрался в «Наполи» из франкфуртского «Айнтрахта». Интерес к датчанину также проявлял «Ливерпуль», о чём в начале сезона рассказывал сам игрок. Теперь хавбек высказался о том, как поддерживал «красных» в детстве.

«Я восхищался игрой Стивена Джеррарда, когда был маленьким, поскольку в то время я болел за «Ливерпуль». С тех пор, как Джеррард завершил карьеру, у меня нет настоящего кумира. Сейчас я думаю только о себе и своей команде, не поддерживаю никого персонально», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Линдстрёма.