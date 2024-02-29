В сборной Франции отреагировали на дисквалификацию Погба

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал информацию о дисквалификации хавбека «Ювентуса» Поля Погба.

Специалист не может поверить, что футболист намеренно принимал запрещённые вещества. Однако он признал существующую проблему, так как две положительные допинг-пробы не могут быть ошибочными.

Тренер посоветовал своему подопечному в национальной команде разрешить все вопросы с CAS и поскорее вернуться на поле, передаёт издание L’Équipe.

Ранее туринцы отстранили игрока от тренировочных занятий с командой. В скором времени руководство клуба примет решение о будущем полузащитника.