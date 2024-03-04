​Жуан Жезус: «Впереди - новая битва!»

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата действующий чемпион «Наполи» напомнил о себе - команда обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. Бразильский защитник неаполитанского клуба Жуан Жезус очень доволен, после матча он прокомментировал его события и высказался о должном менталитете своих одноклубников.

- Это наш «Наполи». Победный менталитет, мы выигрываем и проигрываем всей командой. На ошибках учимся, поднимаем голову и идем вперед. Потому что дальше - новая битва! - написал бразилец в социальных сетях.

В следующем матче итальянского чемпионата «Наполи» сыграет с «Торино».