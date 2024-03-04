​Аллегри: «Несмотря на поражение, мы сыграли хороший матч»

В двадцать седьмом туре итальянского чемпионата действующий чемпион «Наполи» напомнил о себе - команда обыграла «Ювентус» со счетом 2:1. Несмотря на неудачу, наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри считает, что его команда провела хороший матч. Об этом он заявил журналистам сразу после игры, комментируя ее события:

- Мои ребята провели хороший матч, у нас было много моментов, жаль только, что не использовали их. Это все этапы становления команды. Мы все еще вторые в чемпионате и у нас впереди еще одиннадцать матчей для того, чтобы добиться своих целей на сезон, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.