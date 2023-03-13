Аллегри: «Ювентус» должен научиться «закрывать» матчи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после победы над «Сампдорией» (4:2) в матче Серии А.

Туринцы повели со счётом 2:0 к 26-й минуте, однако позволили сопернику быстро отыграться, пропустив на 31-й и 32-й минутах. Во втором тайме «старая синьора» взяла своё, добив оппонентов двумя безответными мячами.

«Нам нужно научиться «закрывать» матчи, лучше управлять игрой. Мы повели 2:0, и нам следовало закрывать пространство и переходить на режим контратак, чего не произошло. В такой ситуации опытные игроки должны были отчитать молодых, чтобы те не теряли концентрацию», – отметил в интервью DAZN Аллегри.