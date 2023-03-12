«Ювентус» - «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Сампдорию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Сампдория
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Протокол игры
|(1:0) Бремер Глейсон11'
Перин Маттиа•Бремер Глейсон•Бонуччи Леонардо•Данило Луис•Де Шильо Маттиа•Фаджоли Николо•Барренечеа Энцо•Рабио Адриен•Костич Филип•Миретти Фабио•Влахович Душан
Турк Мартин•Гюнтер Корай•Нюйтинк Брэм•Амионе Бруно•Дзаноли Алессандро•Ауджелло Томмазо•Ринкон Томас•Уинкс Гарри•Лерис Мехди•Джуричич Филип•Габбьядини Маноло
12 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".
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