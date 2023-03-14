Пранделли: «Влахович очень силён»

Мы уже сообщали о том, что бывший наставник итальянской сборной Чезаре Пранделли решил завершить тренерскую карьеру, но сделал он это в типичной итальянской манере, дав достаточно объемное интервью, в котором поделился своим видением происходящих в итальянском футболе событий.

Отдельно он высказался на тему Душана Влаховича - сербского нападающего «Ювентуса», который не смог забить пенальти в последнем матче своей команды, пробив в штангу.

- Пенальти можно не забить, бывает. Его реакция после этого показала, что он большой игрок. Считаю, что проблема не в самом Влаховиче, он очень силен, а в том, что команда не снабжает его мячами, - цитирует Пранделли pianetamilan.it.