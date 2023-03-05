Директор «Ювентуса» высказался о будущем ди Марии

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво ответил на вопрос о дальнейшем пребывании в клубе вингера Анхеля ди Марии.

Контракт 35-летнего футболиста с «бьянконери» истекает по окончании сезона. Недавно появились слухи о желании аргентинца продлить истекающее соглашение.

«Анхель – лидер в раздевалке «Ювентуса». Мы хотим сохранить его, – рассказывает Кальво. – Мы ведём обсуждения с его представителями. Сейчас переговоры продолжаются, и у нас нет причин для сомнений», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо директора туринского клуба.

На счету Анхеля ди Марии семь голов и семь результативных передач в 22 матчах за «Ювентус».