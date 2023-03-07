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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выпустил первое официальное клубное пиво

07 Марта 2023 • 23:41 Комментировать
Ювентус
...
Сампдория
12.03 22:45

Туринский «Ювентус» теперь варит свое пиво - Juventus Beer. Это стало результатом маркетингового сотрудничества с компанией El Original Srl. Любопытно, что если для футбольного клуба это действительно новый опыт, в Европе нет известных клубов, которые продают пиво под своей торговой аркой, то в случае с компанией это уже вполне привычный ход - ранее она варила пиво под маркой Bombeer и «физиономией» Кристиана Виери на банке.

- Мы представляем Juventus Beer, одна из первых марок под брендом футбольного клуба. Продавать пиво будем мы, El Original Srl, по лицензии туринкого «Ювентуса», - объявила пресс-служба El Original Srl.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кристиан Вьери
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