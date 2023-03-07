«Ювентус» выкупил Мойзе Кина за 28 млн евро

Нападающий Мойзе Кин может полноценно считаться игроком «Ювентуса».

23-летний футболист был арендован у английского «Эвертона» с возможностью последующей покупки. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Ювентус» уже активировал опцию выкупа – сделка обошлась туринскому клубу в 28 млн евро. Договорённость с «Эвертоном» была достигнута ещё в прошлом году.

Контракт Мойзе Кина с «бьянконери» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 32 матчах во всех соревнованиях, став автором семи забитых мячей. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.