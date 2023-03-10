Ещё один клуб АПЛ нацелился на Абрахама

Английский «Эвертон» пополнил число претендентов на форварда «Ромы» Тэмми Абрахама.

Интерес к англичанину проявляют многочисленные представители Английской премьер-лиги и других европейских чемпионатов. «Рома», как отмечается, готова отпустить Абрахама летом из-за непростого финансового положения. По данным Gazzetta dello Sport, новым претендентом на 25-летнего нападающего стал «Эвертон», причём шансы «ирисок» на приобретение экс-футболиста «Челси» оцениваются весьма высоко.

Тэмми Абрахам забил семь голов и шесть раз ассистировал в 35 матчах за «Рому» в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.