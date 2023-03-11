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«Астон Вилла» и «Эвертон» нацелились на Абрахама

11 Марта 2023 • 14:04 Комментировать
Эвертон
...
Брентфорд
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Через 3 ч. 0 мин.

Сразу два клуба из Английской премьер-лиги хотят вернуть в чемпионат нападающего Тэмми Абрахама, который ныне проводит свой второй сезон в составе «Ромы». По информации от La Gazzetta dello Sport, 25-летний форвард интересен «Эвертону» и «Астон Вилле», за которую выступал в сезоне 2018/19 и помог команде вернуться в высший дивизион.

Абрахам в нынешнем сезоне забил всего 6 голов в Серии А. Тем не менее, «Рома» оценивает своего форварда в 75 миллионов евро. Ранее ходили слухи, что у бывшего клуба Тэмми в лице «Челси» есть опция выкупа за 80 миллионов.

Абрахам в своём первом сезоне за «Рому» забил 17 голов в Серии А, но сейчас англичанин переживает игровой спад.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эвертон Астон Вилла Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН БРЕНТФОРД
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