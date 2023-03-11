«Астон Вилла» и «Эвертон» нацелились на Абрахама

Сразу два клуба из Английской премьер-лиги хотят вернуть в чемпионат нападающего Тэмми Абрахама, который ныне проводит свой второй сезон в составе «Ромы». По информации от La Gazzetta dello Sport, 25-летний форвард интересен «Эвертону» и «Астон Вилле», за которую выступал в сезоне 2018/19 и помог команде вернуться в высший дивизион.

Абрахам в нынешнем сезоне забил всего 6 голов в Серии А. Тем не менее, «Рома» оценивает своего форварда в 75 миллионов евро. Ранее ходили слухи, что у бывшего клуба Тэмми в лице «Челси» есть опция выкупа за 80 миллионов.

Абрахам в своём первом сезоне за «Рому» забил 17 голов в Серии А, но сейчас англичанин переживает игровой спад.