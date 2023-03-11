«Эвертон» победил в матче с «Брентфордом» благодаря голу на первой минуте

В 27-м туре чемпионата Англии «Эвертон» из зоны вылета играл против середняков из «Брентфорда». Уже на первой минуте Дуайт Макнил огорчил гостей, и в итоге эта голевая атака оказалась единственной. «Ириски» отдали мяч сопернику и огрызались контратаками, но ни они, ни позиционные попытки гостей отыграться не привели к успеху. Гол Демарая Грэя на 42-й минуте отменил ВАР.
1:0, «Эвертон» взлетел на 15-е место, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Макнил Дуайт1'
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус• 62'Кин Майкл•Тарковски Джеймс•Годфри Бен•Дукуре Абдулай• 71'Гуэйе Идрисса•Онана Амаду80' (Дэвис Том (80') •Айуоби Алекс90' (Миколенко Виталий (90') •Макнил Дуайт•Грэй Демарай86' (Мопе Нил (86')
Райя Давид•Хикки Аарон74' (Висса Йоан (74') •Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико87' (Годдос Саман (87') •Янельт Витали•Норгор Кристиан 45'74' (Ониика Фрэнк (74') •Йенсен Матиас62' (Дасилва Джош (62') •Мбеумо Брайан•Тони Айвен•Дамсгор Миккель62' (Шаде Кевин (62')
11 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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