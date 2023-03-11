«Эвертон» победил в матче с «Брентфордом» благодаря голу на первой минуте

В 27-м туре чемпионата Англии «Эвертон» из зоны вылета играл против середняков из «Брентфорда». Уже на первой минуте Дуайт Макнил огорчил гостей, и в итоге эта голевая атака оказалась единственной. «Ириски» отдали мяч сопернику и огрызались контратаками, но ни они, ни позиционные попытки гостей отыграться не привели к успеху. Гол Демарая Грэя на 42-й минуте отменил ВАР.

1:0, «Эвертон» взлетел на 15-е место, соперник - девятый.