Аллегри высказался об игре Влаховича

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о выступлении Душана Влаховича в матче с «Сампдорией» (4:2).

Сербский футболист не поучаствовал ни в одном из голов своей команды, а на 69-й минуте упустил возможность отличиться с пенальти.

«Влаховичу просто нужно сохранять спокойствие. Сегодня он сыграл гораздо лучше в техническом плане. Самое главное – он должен расслабиться, ведь иногда он тратит впустую слишком много энергии. Не стоит забывать, что он выступает за «Ювентус» всего год. Душан хорошо проявляет себя, и у него есть всё, чтобы стать ещё лучше. Он должен хладнокровнее обращаться с мячом и быть целеустремлённее у чужих ворот», – заявил в послематчевом интервью DAZN Аллегри.