Ювентус - Сампдория: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Ювентус» продолжает рваться к еврокубковой зоне чемпионата Италии, несмотря на неудачу в прошлом матче с «Ромой». В игре с «Фрайбургом» (1:0) на неделе «старая синьора» подтвердила, что то поражение от «волков» было случайностью. Сегодня соперник далеко не самый сильный, так как коллектив из Генуи давно не побеждал и близок к вылету. С другой стороны, «Сампдория» отобрала очки у туринцев в первом круге (0:0), а также недавно с таким же счетом сыграла с «Интером».

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