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Чемпионат Италии. Серия А

Ювентус - Сампдория: где смотреть прямую трансляцию онлайн

12 Марта 2023 • 02:53 Комментировать
Ювентус
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Сампдория
1 1.35 X 4.70 2 11.00
Через 19 ч. 36 мин.

«Ювентус» продолжает рваться к еврокубковой зоне чемпионата Италии, несмотря на неудачу в прошлом матче с «Ромой». В игре с «Фрайбургом» (1:0) на неделе «старая синьора» подтвердила, что то поражение от «волков» было случайностью. Сегодня соперник далеко не самый сильный, так как коллектив из Генуи давно не побеждал и близок к вылету. С другой стороны, «Сампдория» отобрала очки у туринцев в первом круге (0:0), а также недавно с таким же счетом сыграла с «Интером».

Трансляция стартует в 22:45 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 3», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Ювентус Сампдория
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ЮВЕНТУС САМПДОРИЯ
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