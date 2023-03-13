Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ди Канио: «Влаховичу не хватает футбольного интеллекта»

13 Марта 2023 • 01:33 Комментировать (1)
Ювентус
4:2
Сампдория
окончен

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио раскритиковал игру нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Сампдорию» (4:2), однако сербский форвард отличиться не сумел. На 69-й минуте он не реализовал пенальти.

«Влахович подошёл бить пенальти со страхом, сегодня в его исполнении было много неточностей. В некоторых ситуациях в его игре слишком заметна нехватка футбольного интеллекта. Иногда он слишком всё усложняет. Аллегри защищает его, говоря, что значение для него имеют только голы, но сегодня Влахович был по-настоящему плох», – заявил ди Канио, выступая на Sky.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Паоло Ди Канио Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Juventini83
13 Марта 2023 в 01:43
Пподавать его надо летом, говном оказался, игрок без яиц.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
3
4
100.00 17.00 1.03
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Сампдория Сампдория
4
2
1.02 21.00 100.00
Видео
13.03.23 в 22:45
Милан Милан
Салернитана Салернитана
1.23 6.80 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
01:33 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Влаховичу не хватает футбольного интеллекта» 1
01:24 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» должен научиться «закрывать» матчи»
01:03 · Италия. Серия А
Рабио – о дубле в матче с «Сампдорией»: «Иногда приходится брать игру на себя»
00:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» не без проблем переиграл «Сампдорию» 2
00:21 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес интересен клубу Серии А 1
00:02 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл замену Осимхену в другом клубе Серии А
12 Марта
23:50 · Италия. Серия А
Бремер – второй по голам со «второго этажа» среди защитников топ-5 лиг за последние сезоны
23:28 · Италия. Серия А
Пранделли: «Наполи» имеет отличные шансы добиться успеха в Лиге чемпионов»
22:50 · Италия. Серия А
Аллегри прокомментировал новую травму Погба 3
22:29 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» назвал Погба главной проблемой клуба
22:20 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ возобновил работу над трансфером Дюмфриса 1
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
22:10 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Интера» уговаривают Конте вернуться
22:09 · Италия. Серия А
«Рома» забила 3 мяча в ворота «Сассуоло», но проиграла 2
22:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на игру с «Сампдорией»
Все новости
Рекомендуем