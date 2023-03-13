Ди Канио: «Влаховичу не хватает футбольного интеллекта»

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио раскритиковал игру нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Сампдорию» (4:2), однако сербский форвард отличиться не сумел. На 69-й минуте он не реализовал пенальти.

«Влахович подошёл бить пенальти со страхом, сегодня в его исполнении было много неточностей. В некоторых ситуациях в его игре слишком заметна нехватка футбольного интеллекта. Иногда он слишком всё усложняет. Аллегри защищает его, говоря, что значение для него имеют только голы, но сегодня Влахович был по-настоящему плох», – заявил ди Канио, выступая на Sky.