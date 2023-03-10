Ди Мария: «У меня заканчивается контракт? Мы уже обсуждаем это с «Ювентусом»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария высказался о своём будущем в команде Массимилиано Аллегри. Напомним, в конце сезона у аргентинца заканчивается контракт.

«У меня заканчивается контракт? Мы уже обсуждаем это с «Ювентусом». Я здесь счастлив. Чувствую привязанность к людям и получаю взамен то же самое. Все стороны счастливы. Это очень важно», – цитирует ди Марию журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ди Мария присоединился к «Ювентусу» прошлым летом и с тех пор отметился за команду 8 голами и 4 ассистами во всех турнирах. Ранее аргентинца связывали с переездом в МЛС.