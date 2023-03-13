​Названы сроки восстановления Погба

Только недавно Поль Погба восстановился от серьёзной травмы колена, и вот француз снова оказался в лазарете «Ювентуса». На этот раз 29-летний француз получил повреждение приводящей мышцы.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на восстановление Полю Погба понадобится примерно месяц. Таким образом, снова увидеть француза на футбольном поле можно будет в средине апреля, не раньше.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Поль Погба провёл за «Ювентус» только два матча.

Накануне «Ювентус» без Поля Погба обыграл «Сампдорию» - 4:2. Команда Массимилиано Аллегри занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А.