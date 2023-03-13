«Ювентус» не без проблем переиграл «Сампдорию»

После очковых потерь у конкурентов, у «Ювентуса» был шанс подобраться поближе к еврокубковой зоне, нужно было лишь обыграть аутсайдеров из «Сампдории». Уже в дебюте Глейсон Бремер эффектно головой пробил в цель после подачи корнера. Второй мяч «старой синьоры» был забит в похожем стиле, Адриен Рабио головой пробил в противоход вратарю. В течение одной минуты гости все перевернули. Томмазо Ауджелло успешно добил мяч после блокированной попытки партнера. В следующей атаке Алессандро Дзаноли умчал в отрыв и выкатил мяч под удар Филипу Джуричичу - 2:2. Лишь в середине второго тайма хозяева снова вышли вперед. Это Рабио получил мяч и результативно пробил метров с 15. Тут же Хуан Куадрадо заработал пенальти, а Душан Влахович пробил в штангу. Куадрадо и сам наносил удар, голкипер перевел мяч в перекладину. Лишь на 90-й минуте Матиас Сауле поставил точку.

4:2, «Ювентус» вернул себе седьмое место. Отставание от ближайшего конкурента - четыре балла.