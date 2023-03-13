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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не без проблем переиграл «Сампдорию»

13 Марта 2023 • 00:39 Комментировать (2)
Ювентус
4:2
Сампдория
окончен

После очковых потерь у конкурентов, у «Ювентуса» был шанс подобраться поближе к еврокубковой зоне, нужно было лишь обыграть аутсайдеров из «Сампдории». Уже в дебюте Глейсон Бремер эффектно головой пробил в цель после подачи корнера. Второй мяч «старой синьоры» был забит в похожем стиле, Адриен Рабио головой пробил в противоход вратарю. В течение одной минуты гости все перевернули. Томмазо Ауджелло успешно добил мяч после блокированной попытки партнера. В следующей атаке Алессандро Дзаноли умчал в отрыв и выкатил мяч под удар Филипу Джуричичу - 2:2. Лишь в середине второго тайма хозяева снова вышли вперед. Это Рабио получил мяч и результативно пробил метров с 15. Тут же Хуан Куадрадо заработал пенальти, а Душан Влахович пробил в штангу. Куадрадо и сам наносил удар, голкипер перевел мяч в перекладину. Лишь на 90-й минуте Матиас Сауле поставил точку.

4:2, «Ювентус» вернул себе седьмое место. Отставание от ближайшего конкурента - четыре балла.

Протокол игры  
Ювентус4:2Сампдория
(1:0) Бремер Глейсон11'  
(2:0) Рабио Адриен26'  
  31'Ауджелло Томмазо (2:1)
  32'Джуричич Филип (2:2)

(3:2) Рабио Адриен 64'

(4:2) Соуле Матиас 90'

  
Перин МаттиаБремер Глейсон 84' (Ругани Даниэле ( 84') Бонуччи Леонардо 46' (Куадрадо Хуан ( 46') Данило ЛуисДе Шильо Маттиа 88' (Гатти Федерико ( 88') Фаджоли Николо  59'Барренечеа Энцо 46' (Локателли Мануэль ( 46') Рабио АдриенКостич ФилипМиретти Фабио 73' (Соуле Матиас ( 73') Влахович Душан
Запасные: Айлинг СамуэльЩесны ВойцехПинсольо КарлоПаредес ЛеандроКомпаньон Маттиа
Турк МартинГюнтер КорайНюйтинк Брэм 76' (Паолетти Флавио ( 76') Амионе БруноДзаноли АлессандроАуджелло Томмазо 73' (Хесе Родригес ( 73') Уинкс ГарриРинкон Томас  39' 83' (Малагрида Лоренцо ( 83') Лерис МехдиДжуричич Филип 73' (Мурру Никола ( 73') Габбьядини Маноло
Запасные: Равалья НиколаЙепес ЖерарОйконому МариосКвальярелла ФабиоСабири Абдельхамид
12 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Сампдория
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Комментарии (2)
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venge
13 Марта 2023 в 01:02
Как во времена Пирло
FORZAYOU
13 Марта 2023 в 00:44
Весёлый матч!) На Влаховиче порча 146%)
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