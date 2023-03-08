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Чемпионат Италии. Серия А

Хесе: «Конечно, я хотел бы вернуться в Испанию»

08 Марта 2023 • 00:37 Комментировать
Ювентус
...
Сампдория
12.03 22:45

Бывший футболист мадридского «Реала» Хесе Родригес ныне решает куда менее амбициозные задачи - пытается помочь спастись генуэзской «Сампдории», которая болтается в самом подвале турнирной таблицы итальянского чемпионата. После исполнения этих «подвигов Геракла» Хесе надеется вернуться на родину, в Испанию, и поиграть там.

- Хотел бы я вернуться в Испанию? Конечно, хотел бы. В моей карьере были неверные решения. Но важно учиться на своих просчетах, а также стараться улучшаться, как в личной жизни, так и в профессиональной карьере, - считает Хесе, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Хесе Родригес
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