Хесе: «Конечно, я хотел бы вернуться в Испанию»

Бывший футболист мадридского «Реала» Хесе Родригес ныне решает куда менее амбициозные задачи - пытается помочь спастись генуэзской «Сампдории», которая болтается в самом подвале турнирной таблицы итальянского чемпионата. После исполнения этих «подвигов Геракла» Хесе надеется вернуться на родину, в Испанию, и поиграть там.

- Хотел бы я вернуться в Испанию? Конечно, хотел бы. В моей карьере были неверные решения. Но важно учиться на своих просчетах, а также стараться улучшаться, как в личной жизни, так и в профессиональной карьере, - считает Хесе, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.