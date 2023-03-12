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Чемпионат Италии. Серия А

Следующая официальная футболка «Ювентуса» будет более «зебристой»

12 Марта 2023 • 19:09 Комментировать
Ювентус
...
Сампдория
1 1.35 X 4.70 2 10.00
Через 2 ч. 44 мин.

В социальных сетях появились изображения того, что называется будущей футболкой туринского «Ювентуса». И ее дизайн заметно изменится - он станет более натуральным, если подразумевать ассоциации с животным, в честь которого называют «Ювентус» - зеброй.

Сейчас дизайн полос футболки имеет очевидный технологический характер, а вот форма следующего сезона будет гораздо больше напоминать естественный природный рисунок кожи зебр. При этом в публикации подчеркивается, что «Ювентус» может потерять своего многолетнего спонсора, компанию Jeep. Сотрудничество с ним началось в сезоне 2012/2013. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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ЮВЕНТУС САМПДОРИЯ
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