Следующая официальная футболка «Ювентуса» будет более «зебристой»

В социальных сетях появились изображения того, что называется будущей футболкой туринского «Ювентуса». И ее дизайн заметно изменится - он станет более натуральным, если подразумевать ассоциации с животным, в честь которого называют «Ювентус» - зеброй.

Сейчас дизайн полос футболки имеет очевидный технологический характер, а вот форма следующего сезона будет гораздо больше напоминать естественный природный рисунок кожи зебр. При этом в публикации подчеркивается, что «Ювентус» может потерять своего многолетнего спонсора, компанию Jeep. Сотрудничество с ним началось в сезоне 2012/2013.