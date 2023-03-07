Бенатиа: «Аллегри был нечестен со мной»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Мехди Бенатия продолжает следить за положением вещей в клубе - даже при том, что руководит «Ювентусом» по-прежнему Массимилиано Аллегри, с которым у Бенатиа отношения не сложились. По его словам, Аллегри нечестно повел себя с ним, когда Бенатиа играл в составе его команды - с 2016 по 2019 год.

- Я его всегда уважал. А он не всегда был со мной честным и корректным. Если не верите, спросите у Кьеллини, Барцальи или Бонуччи, они знаю. Но я в любом случае желаю и ему, и «Ювентусу» всего наилучшего, - цитирует слова Бенатиа итальянское новостное агентство ITASportPress.