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Чемпионат Италии. Серия А

Бенатиа: «Аллегри был нечестен со мной»

07 Марта 2023 • 09:56 Комментировать
Ювентус
...
Сампдория
12.03 22:45

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Мехди Бенатия продолжает следить за положением вещей в клубе - даже при том, что руководит «Ювентусом» по-прежнему Массимилиано Аллегри, с которым у Бенатиа отношения не сложились. По его словам, Аллегри нечестно повел себя с ним, когда Бенатиа играл в составе его команды - с 2016 по 2019 год.

 - Я его всегда уважал. А он не всегда был со мной честным и корректным. Если не верите, спросите у Кьеллини, Барцальи или Бонуччи, они знаю. Но я в любом случае желаю и ему, и «Ювентусу» всего наилучшего, - цитирует слова Бенатиа итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Мехди Бенатиа
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