«Ювентус» объявил состав на игру с «Сампдорией»

В матче двадцать шестого тура чемпионата Италии туринскому «Ювентусу» предстоит домашний матч против «Сампдории», встреча станет последней в сегодняшнем игровом дне итальянской Серии А. Накануне матча наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды.

«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, де Шильо, Барренчеа, Фаджиоли, Рабье, Костич, Миретти, Влахович.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между туринским «Ювентусом» и «Сампдорией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.