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Чемпионат Италии. Серия А

​Погба пропустит матч с «Сампдорией» - раскрыта причина

12 Марта 2023 • 16:32 Комментировать (2)
Ювентус
...
Сампдория
1 1.35 X 4.70 2 10.00
Через 4 ч. 55 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит воскресный матч чемпионата Италии против «Сампдории». Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести, 29-летний футболист не сыграет из-за мышечных проблем, которые у него проявились на одной из последних тренировок.

Матч итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Сампдорией» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2022/2023 Поль Погба провёл за «Ювентус» только два матча. Француз долгое время восстанавливался от травмы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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ЮВЕНТУС САМПДОРИЯ
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Комментарии (2)
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snk6565
12 Марта 2023 в 16:43
Еще пара таких симуляций и полностью оплаченый сезон без напрягов...прям талант...обувать на бабки
venge
12 Марта 2023 в 17:30
МЮ в ответ побрил Юве, прекрасно =)
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