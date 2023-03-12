​Погба пропустит матч с «Сампдорией» - раскрыта причина

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит воскресный матч чемпионата Италии против «Сампдории». Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести, 29-летний футболист не сыграет из-за мышечных проблем, которые у него проявились на одной из последних тренировок.

Матч итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Сампдорией» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2022/2023 Поль Погба провёл за «Ювентус» только два матча. Француз долгое время восстанавливался от травмы.