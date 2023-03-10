«Ювентус» рассматривает четырёх вратарей на роль преемника Щесны

«Ювентус» планирует усилиться голкипером, который мог бы достойно заменить Войцеха Щесны.

В туринском клубе задумались о необходимости замены 32-летнего поляка, контракт которого истекает в следующем году. По данным La Repubblica, в сферу интересов «бьянконери» входят Гульельмо Викарио («Эмполи»), Алекс Мерет («Наполи») и Марко Карнесекки («Кремонезе»). Также «Ювентус» присматривается к звезде «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме, о чём уже сообщалось ранее.

Войцех Щесны защищает ворота команды с 2017 года. В текущем сезоне он пропустил 26 голов в 25 поединках всех турниров.