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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассматривает четырёх вратарей на роль преемника Щесны

10 Марта 2023 • 21:47 Комментировать (2)
Ювентус
...
Сампдория
1 1.35 X 4.70 2 11.00
12.03 22:45

«Ювентус» планирует усилиться голкипером, который мог бы достойно заменить Войцеха Щесны.

В туринском клубе задумались о необходимости замены 32-летнего поляка, контракт которого истекает в следующем году. По данным La Repubblica, в сферу интересов «бьянконери» входят Гульельмо Викарио («Эмполи»), Алекс Мерет («Наполи») и Марко Карнесекки («Кремонезе»). Также «Ювентус» присматривается к звезде «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме, о чём уже сообщалось ранее.

Войцех Щесны защищает ворота команды с 2017 года. В текущем сезоне он пропустил 26 голов в 25 поединках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны Джанлуиджи Доннарумма Алекс Мерет Гульельмо Викарио трансферы футбола - лето 2023 Марко Карнесекки
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Комментарии (2)
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Bettega
10 Марта 2023 в 22:27
а где ж Грузин из Валенсии???
Douriman
10 Марта 2023 в 22:10
Достойно...
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