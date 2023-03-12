Погба определился со своим будущим в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба принял решение относительно своего дальнейшего пребывания в клубе.

Текущий сезон складывается для французского игрока, мягко говоря, не слишком удачно: из-за травмы он появился на поле только дважды, а недавнюю встречу Лиги Европы с «Фрайбургом» пропустил по дисциплинарным причинам. Согласно сведениям Calciomercato, несмотря на трудности, 29-летний игрок не планирует менять клуб. Хавбек рассчитывает остаться в «Ювентусе» на следующий сезон и попробовать вернуть былую форму.

Поль Погба пополнил ряды «Ювентуса» прошлым летом, перебравшись в качестве свободного агента после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед».