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Чемпионат Италии. Серия А

Погба определился со своим будущим в «Ювентусе»

12 Марта 2023 • 22:00 Комментировать (1)
Ювентус
1:0
Сампдория
1 1.12 X 9.50 2 20.00
1-й тайм

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба принял решение относительно своего дальнейшего пребывания в клубе.

Текущий сезон складывается для французского игрока, мягко говоря, не слишком удачно: из-за травмы он появился на поле только дважды, а недавнюю встречу Лиги Европы с «Фрайбургом» пропустил по дисциплинарным причинам. Согласно сведениям Calciomercato, несмотря на трудности, 29-летний игрок не планирует менять клуб. Хавбек рассчитывает остаться в «Ювентусе» на следующий сезон и попробовать вернуть былую форму.

Поль Погба пополнил ряды «Ювентуса» прошлым летом, перебравшись в качестве свободного агента после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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Ювентус Поль Погба
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Комментарии (1)
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snk6565
12 Марта 2023 в 22:38
Ахаха...где он еще таких лохов найдет??...потренировался в МЮ...теперь юве обувает по полной))))
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