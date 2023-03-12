Аллегри прокомментировал новую травму Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об отсутствии в составе полузащитника Поля Погба.

29-летний футболист не попал в заявку на сегодняшний матч с «Сампдорией» из-за мышечных проблем. Незадолго до стартового свистка эту информацию подтвердил рулевой «бьянконери»: «Сегодня утром, отрабатывая штрафные удары на тренировке, он остановился и почувствовал боль в приводящей мышце. Он хорошо тренировался, собирался сыграть, но ничего не поделаешь. Ему нужно сохранять стойкость и терпение, чтобы вернуться на свой прежний уровень», – сказал в интервью DAZN Аллегри.

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Сампдория» представлена на портале LiveResult.ru.