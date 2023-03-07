Хесе Родригес: «Ситуация не из лучших»

Испанский полузащитник Хесе Родригес сменил солнечную Турцию на столь же солнечную Италию, но конкретно для его нового клуба «Сампдории» перспективы, увы, далеко не столь радужны - с каждым туром становится все более очевидным, что некогда сильнейшему клубу Италии предстоит снова опуститься в Серию Б и, возможно, оставить один из самых известных городов Италии без представительства в высшей лиге итальянского футбола. Хесе понимает, что клуб находится в непростой ситуации.

- Мне всегда нравился итальянский чемпионат, хотя моя команда не находится в хорошей ситуации. Я буду пробовать помочь команде выйти из этого положения, - цитирует слова Родригеса итальянское новостное агентство ITASportPress.