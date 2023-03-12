Экс-игрок «Ювентуса» назвал Погба главной проблемой клуба

Бывший футболист «Ювентуса» Марко Тарделли вновь выразил недовольство работой Поля Погба.

Звёздный француз вернулся в туринский клуб прошлым летом, но практически сразу выбыл из строя из-за тяжёлой травмы. На данный момент в активе полузащитника всего два появления на поле за весь текущей сезон. Сегодняшний матч против «Сампдории» Погба также пропустит из-за мышечных проблем.

«Не знаю, правда ли, что Погба опять получил травму, но сейчас он является главной проблемой «Ювентуса». Надеюсь, в клубе чаще будут доверять молодёжи, чтобы юные игроки набирались уверенности», – цитирует Football Italia Тарделли, ранее уже критиковавшего Погба.