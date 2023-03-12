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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер – второй по голам со «второго этажа» среди защитников топ-5 лиг за последние сезоны

12 Марта 2023 • 23:50 Комментировать
Ювентус
2:2
Сампдория
1 1.85 X 2.65 2 7.20
2-й тайм

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер в очередной раз поразил ворота соперников.

Бразилец открыл счёт в сегодняшнем матче Серии А против «Сампдории», отличившись на 11-й минуте. Согласно сведениям Opta, на счету Бремера уже девять забитых после удара головой мячей с начала сезона 2019/20 – второй показатель в пяти сильнейших европейских лигах среди всех защитников. Лидером остаётся футболист «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, забивший таким образом десять раз за обозначенный период.

Глейсон Бремер перебрался в «Ювентус» прошлым летом из «Торино». В его активе четыре гола в 29 матчах за «бьянконери».

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Сампдория» доступна на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Виргил Ван Дейк Глейсон Бремер
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