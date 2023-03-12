Бремер – второй по голам со «второго этажа» среди защитников топ-5 лиг за последние сезоны

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер в очередной раз поразил ворота соперников.

Бразилец открыл счёт в сегодняшнем матче Серии А против «Сампдории», отличившись на 11-й минуте. Согласно сведениям Opta, на счету Бремера уже девять забитых после удара головой мячей с начала сезона 2019/20 – второй показатель в пяти сильнейших европейских лигах среди всех защитников. Лидером остаётся футболист «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, забивший таким образом десять раз за обозначенный период.

Глейсон Бремер перебрался в «Ювентус» прошлым летом из «Торино». В его активе четыре гола в 29 матчах за «бьянконери».

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Сампдория» доступна на сайте LiveResult.ru.