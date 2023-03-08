Хесе Родригес сравнил итальянский футбол с испанским

Испанский полузащитник Хесе Родригес сменил солнечную Турцию на столь же солнечную Италию - но еще ранее он, напомним, выступал не где-нибудь, а в мадридском «Реале». Хесе сравнил между собой испанский футбол с итальянским, отметив то, что в Италии гораздо больше внимания уделяют обороне и персональной опеке игроков.

- Итальянский футбол более оборонительный, в сравнении с испанским. В Италии очень много играют в персональную опеку. Я почувствовал это с первых же матчей в Италии. За тобой всегда кто-то передвигается. В Испании это не так, - цитирует слова Хесе Родригеса итальянское новостное агентство ITASportPress.