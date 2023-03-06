Рабио признал, что его будущее в «Ювентусе» зависит от попадания в Лигу чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио поделился своими планами на будущее.

Контракт 27-летнего футболиста подходит к концу по окончании сезона. Стороны пока не близки к договорённости по новому соглашению.

«У меня нет новостей. С момента последней встречи моей матери [агента] с руководством «Ювентуса» ничего не изменилось.

Конечно, Лига чемпионов влияет на мои планы – я хочу играть на самом высоком уровне. Моё будущее действительно зависит от участия в этом турнире, но мы всё ещё можем туда попасть. «Ювентус» продолжает борьбу в Лиге Европы и Серии А, и я верю, что мы можем завоевать путёвку в Лигу чемпионов по итогам сезона», – высказался в интервью DAZN француз.