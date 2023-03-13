Рабио – о дубле в матче с «Сампдорией»: «Иногда приходится брать игру на себя»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался после победы над «Сампдорией» (4:2).

Француз отметился дублем в сегодняшнем матче Серии А, отличившись на 26-й и 64-й минутах.

«В некоторые моменты я должен брать на себя ответственность и решать ситуации в одиночку, – рассказывает Рабио. – Сегодня я забил важный гол и принёс команде победу, чему очень рад. Жаль, что в первом тайме мы позволили соперникам забить два необязательных гола. Нам нужно быть более сосредоточенными.

Моё будущее? Сейчас я об этом не думаю. Я рад помогать команде, а что будет дальше – покажет время», – заявил в интервью DAZN Рабио.