Де Лигт: «Стиль Аллегри помог «Ювентусу» дважды добраться до финала Лиги чемпионов»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт сравнил свою нынешнюю команду с предыдущими.

Летом нидерландский футболист перебрался в мюнхенский клуб из «Ювентуса».

«Я много играл зимой, и сейчас я чувствую себя хорошо. Иногда наша команда выступает лучше, иногда – хуже, но я очень доволен ситуацией в целом.

«Бавария» предпочитает играть в атакующий футбол и высоко обороняться. Немецкий стиль игры похож на нидерландский, и я привык к такой манере ещё в «Аяксе». В «Ювентусе» мне чаще приходилось защищаться глубоко. У Массимилиано Аллегри свой стиль игры в защите, который помог команде дважды добраться до финала Лиги чемпионов», – цитирует журналист Альфредо Педулла 23-летнего игрока.