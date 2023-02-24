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Чемпионат Италии. Серия А

Мессиас: «Возвращение Ибрагимовича и Меньяна – ключ к успеху «Милана»

24 Февраля 2023 • 22:35 Комментировать
Милан
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Аталанта
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26.02 22:45

Вингер «Милана» Жуниор Мессиас рассказал о ситуации в команде.

Команда Стефано Пиоли преодолела череду неудач, выиграв три последних матча и не пропустив в них ни одного гола. По словам 31-летнего футболиста, «Милан» на этом не остановится: «После ничьей с «Ромой» команда немного посыпалась психологически, но, к счастью, проблема улажена. Смена тактики была необходима – требовалось что-то изменить, чтобы встряхнуть игроков. Важно, что теперь в строй возвращаются Златан Ибрагимович и Майк Меньян, которые сделают «Милан» ещё сильнее. Свой вклад внесут и другие. Мы продолжаем бороться», – цитирует Football Italia Мессиаса.

26 февраля «россонери» сыграют против «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Майк Меньян Жуниор Мессиас
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МИЛАН АТАЛАНТА
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