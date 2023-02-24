Мессиас: «Возвращение Ибрагимовича и Меньяна – ключ к успеху «Милана»

Вингер «Милана» Жуниор Мессиас рассказал о ситуации в команде.

Команда Стефано Пиоли преодолела череду неудач, выиграв три последних матча и не пропустив в них ни одного гола. По словам 31-летнего футболиста, «Милан» на этом не остановится: «После ничьей с «Ромой» команда немного посыпалась психологически, но, к счастью, проблема улажена. Смена тактики была необходима – требовалось что-то изменить, чтобы встряхнуть игроков. Важно, что теперь в строй возвращаются Златан Ибрагимович и Майк Меньян, которые сделают «Милан» ещё сильнее. Свой вклад внесут и другие. Мы продолжаем бороться», – цитирует Football Italia Мессиаса.

26 февраля «россонери» сыграют против «Аталанты».