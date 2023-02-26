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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Скоро де Кетеларе будет приносить нам победы»

26 Февраля 2023 • 03:47 Комментировать
Милан
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Через 18 ч. 20 мин.

Несмотря на трудности Шарля де Кетеларе, наставник «Милана» Стефано Пиоли уверен в том, что вскоре бельгийский игрок начнет приносить реальную пользу клубу. За Кетеларе выплатили больше 30 миллионов евро, это очень серьезные деньги для сегодняшнего «Милана», но пока он, что называется, не вписывается.

- Мы очень много общаемся в последнее время. Он молод, ему надо адаптироваться и пристроиться.  В последнее время я вижу, что он приходит в порядок с ментальной и физической точки зрения. Уверен, вскоре Шарль будет приносить нам победы в матчах, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Шарль де Кетеларе
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МИЛАН АТАЛАНТА
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