Пиоли: «Скоро де Кетеларе будет приносить нам победы»

Несмотря на трудности Шарля де Кетеларе, наставник «Милана» Стефано Пиоли уверен в том, что вскоре бельгийский игрок начнет приносить реальную пользу клубу. За Кетеларе выплатили больше 30 миллионов евро, это очень серьезные деньги для сегодняшнего «Милана», но пока он, что называется, не вписывается.

- Мы очень много общаемся в последнее время. Он молод, ему надо адаптироваться и пристроиться. В последнее время я вижу, что он приходит в порядок с ментальной и физической точки зрения. Уверен, вскоре Шарль будет приносить нам победы в матчах, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.