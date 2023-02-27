Ибрагимович побил рекорд Костакурты

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А действующий чемпион страны «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча.

В этой игре на поле появился вернувшийся после травмы Златан Ибрагимович, который в возрасте 41 года 146 лет стал самым возрастным игроком, сыгравшим за «Милан» в эпоху трех очков за победу (то есть с сезона 1994/1995).

Предыдущее достижение принадлежало Алессандро Костакурте, который в 2007 году сыграл в возрасте 41 года 25 дней и даже отметился голом, забив в тот день с пенальти.