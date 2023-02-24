«МЮ» нацелился на форварда «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться нападающим «Аталанты» Расмусом Хейлунном. Об этом сообщает датское издание Tipsbladet.

По сведениям источника, игра 20-летнего нападающего в нынешнем сезоне очень впечатляет главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Ранее сообщалось, что Хейлунн также интересен мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне».

После ухода Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» усилился Ваутом Вегхорстом, который пришёл на правах аренды. Более долгосрочным решением на позицию форварда грядущим летом как раз может стать Хейлунн.

На счету Расмуса шесть голов и одна результативная передача в 19 матчах нынешнего розыгрыша итальянской Серии А.