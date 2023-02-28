Донадони: «Ждал от «Аталанты» большего»

«Милан» постепенно возвращает себе должный ход, в матче двадцать четвертого тура Серии А команда переиграла «Аталанту». Бывший футболист «Милана» Роберто Донадони считает, что «Милан» полностью заслужил победу, а «Аталанта» его разочаровала.

- Этот матч подтвердил возвращение «Милана». От «Аталанты» я ждал, конечно, большего. Они вообще не побеспокоили Меньяна, а «россонери» могли забить еще два-три мяча. «Милан» полностью заслужил победу, потому что «Аталанта» вообще ничего не создала, - цитирует слова бывшего игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.